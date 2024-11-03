بمهرجان آفاق.. «الشاب الذي فقد عقله» بمسرح الهناجر اليوم

يشهد مركز الهناجر للفنون في السابعة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "الشاب الذي فقد عقله" ضمن مسابقة العروض الطويلة بمرحلة النهائيات لمهرجان آفاق مسرحية في نسخته العاشرة دورة الفنان نور الشريف، التي تقام في الفترة من 29 أكتوبر الماضي حتى 7 نوفمبر الجاري.

قال مخرج العرض كريم شابو، إن العمل تدور أحداثه حول الشاب "علاء" الذي يعمل ليصرف على أمه وأخواته، فهو العائل الوحيد للعائلة، لكنه يبدأ في التدخين وتعاطي المخدرات، لتظل المخدرات في يده طوال الوقت، حتى يصل إلى مرحلة الإدمان، التي معها ينهار ويفقد عمله، ورغم كل ذلك تظل أمه تسانده وتستمر في التضحية.

يشارك في بطولة العرض: أحمد شعبان محمد "كريم شابو" "علاء"، مريم علي أحمد "الأم"، وعد عبد الحكيم صابر "مريم"، عمرو إبراهيم شعبان "فتحي"، أميرة رمضان سعيد "جميلة"، أحمد محمد محمود "المعلم رمضان"، علي عبد الله حسن ورمضان محمد رمضان "سيد"، محمد رمضان أحمد جودزيلا، خالد مدحت خالد "رجب"، يوسف محمود محمد "فؤاد"، ندى وليد عبدالمنعم "زينب"، ملك عبد العزيز محمد "زنوبة"، استعراضات آية صالح حسن، ديكور سلمى حسن طه، مصمم إضاءة أحمد محمد أمين، إعداد موسيقى سما عادل زغلول،. ميكب يارا إبراهيم حسن، مساعد مخرج وعد عبد الحكيم صابر، مصمم استعراضات محمد خالد محمد، إدارة مسرحية مريم علي أحمد، تأليف ميخائيل رومان، دراماتورج وإخراج كريم شابو.

مهرجان آفاق مسرحية في دورته العاشرة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة وبدعم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد خلال، وأمين عام المهرجان ومؤسسة هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني المخرج ياسر أبو العينين والمخرج أيمن غالي، ومدير الإعلام والتوثيق الناقد والمؤلف أحمد زيدان، ومدير العلاقات الخارجية الفنانة الليبية خدوجة صبري.