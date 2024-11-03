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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال يضرب إثيوبيا بقوة 4.7 درجة بمقياس ريختر

زلزال
زلزال
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سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزالًا بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمال غرب مدينة أوش في إثيوبيا، وذلك في تمام الساعة 12:04 صباحًا اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

ووقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات، مما تسبب في اهتزازات وصفت بالضعيفة، وشعر بها عدد من السكان في المناطق المحيطة.

تم تحديد مركز الزلزال على بُعد 29 كيلومترًا من مدينة أوش، وبلغت التقارير الواردة عن الشعور بالهزة حوالي 10 تقارير من مواطنين شعروا بالاهتزازات في المنطقة. يُعد هذا الزلزال متوسط القوة، حيث لم ترد أي معلومات عن أضرار كبيرة حتى الآن.

يأتي هذا الزلزال ضمن النشاط الزلزالي المعتاد في المنطقة، والذي يحدث نتيجة تحركات الصفائح التكتونية.

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