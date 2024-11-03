الأهلي يكافئ «مروان» و«شوبير»

قررت إدارة النادي الأهلي تعديل عقود الثلاثي مصطفى شوبير ومروان عطية وأحمد نبيل «كوكا» والتمديد لهم لمدة موسمين إضافيين.

وجاء تعديل عقود مصطفى شوبير ومروان عطية مكافأة لهما على المستوى المميز للثنائي مع الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة مروان عطية، لاعب الوسط المميز، الذي أصبح الركيزة الأساسية للفريق ولا بديل عنه، بينما سيكون الاعتماد على مصطفى شوبير بدرجة كبيرة في الموسم الجديد.

في المقابل قرر النادي تعديل عقد أحمد نبيل «كوكا» وتمديده على أن تتم دراسة العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا من نيس الفرنسي وعرض آخر من الدوري الألماني للاحتراف في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد موافقة المدير الفني السويسري.

في سياق آخر، انتهى محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، من إعداد لائحة الفريق للموسم الجديد بالاتفاق مع مارسيل كولر وموافقة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على أن يتم عرضها على اللاعبين لمناقشة كل البنود قبل التوقيع على اللائحة واعتمادها بشكل رسمي مع بداية الموسم الحديد.

وعلمت «البوابة» أن اللائحة الجديدة للفريق تضمنت بنودًا خاصة بالعقوبات للحفاظ على التزام اللاعبين، خاصةً أن الفترة الماضية شهدت أزمات من عدد كبير من اللاعبين بالخروج عن النص سواء فيما يتعلق بغرف الملابس أو أزمات خارج الملعب تسببت في عقوبات ضخمة مغلظة على بعض اللاعبين مثل محمود عبدالمنعم «كهربا» وإمام عاشور ومحمد مجدي «أفشة».