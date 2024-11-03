ميكالي يحفز ويحذر لاعبي منتخب الشباب

حرص البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 لكرة القدم على تحفيز اللاعبين وتحذيرهم فى الوقت نفسه وذلك فى ثالث أيام المعسكر المفتوح الذى يؤدي فيه المنتخب تدريباته بملعب مشروع الهدف بمدينة أكتوبر فى إطار تحضيراته المشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة.. وشهد التدريب وليد العطار المدير التنفيذى فى إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ جمال علام رئيس مجلس الإدارة لتهيئة الأجواء الإيجابية للمنتخب قبل أيام من انطلاق التصفيات الإفريقية.

وحفز ميكالي اللاعبين من خلال الإشادة بهم وبسرعة استجابتهم لتعليماته وتوجيهاته وقدرتهم على تنفيذها بشكل جيد بينما حذرهم من الثقة الزائدة أو التباطؤ فى تنفيذ الجمل الفنية والخططية التى يتم التدريب عليها لما لها من أهمية فى طبيعة المرحلة القادمة التى تشهد أول تحد لهذا الجيل.

ويخوض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا اليوم كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس المرمى.. ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك عمر فتحي عموري وكاباكا وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي