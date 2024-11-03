«القاهرة الإخبارية»: «ويسكونسن» مؤثرة في الانتخابات الأمريكية رغم قلة عدد سكانها.. فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2024 - 12:39 ص

قال ممدوح أبوالغنم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن يوم السبت هو عطلة رسمية، وهي عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا، والشوارع شبه فارغة، وأن درجات الحرارة في ولاية ويسكونسن الأمريكية مقاربة لصفر درجة مئوية، لأن هذه الولاية بالقرب من الحدود الشمالية للولايات المتحدة.

وأضاف «أبو الغنم»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» الليله، أن ولاية ويسكونسن الأمريكية تعتبر من الولايات الصناعية سابقًا، وكان هناك هجرة من داخل الولاية إلى ولايات أخرى محيطة، وهذه الولاية كان يطلق عليها ولاية الجدار الأزرق، لأنها خلال الانتخابات الأمريكية منذ عام 1988 إلى عام 2016 صوتت لصالح المرشح الديمقراطي، إلا أنها أصبحت جمهورية عندما فاز في الانتخابات دونالد ترامب في 2016، لكنها عادت ديمقراطية في عام 2020 عندما فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.

وتابع مراسل القاهرة الإخبارية: «ولاية ويسكونسن من الولايات المهمة، رغم أن عدد السكان فيها ليس بذلك العدد الكبير، وعدد السكان داخل الولاية يتجاوز عدد 6 ملايين نسمة، ولها 10 أصوات في المجمع الانتخابي».