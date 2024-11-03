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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مستشار إعلامي: 92% من الإعلام الأمريكي يميل ناحية الديمقراطيين.. فيديو

الرئيس الأمريكي السابق
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال المستشار الإعلامي عمرو قورة، إن هناك أخبارا تدور حول وجود بطاقات انتخابات مشبوهة، خاصة من ولاية بنسلفيانيا، التي تعد من أهم الولايات التي توجد بأمريكا، فضلا عن أن المرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب علق على ذلك، موضحا أن 92% من الإعلام الأمريكي يميل ناحية الديمقراطيين.

وتابع «قورة»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «ترامب يحاول تسليط الأضواء عليه، ليمنع ما نسبته 92% من الإعلام الديمقراطي يتحكم فيه، فيخلق الخبر ويجعل نفسه الخبر»، مضيفا أن ترامب دائما يفعل ذلك ليجذب الأنظار ويسلط الأضواء عليه. 

وأوضح المستشار الإعلامي، أنه لا يعتقد بأن الأخبار التي تدور حول وجود بطاقات مشبوهة صحيحة، لأن الدولة الأمريكية من المفترض أنها تقود العالم، ولكن ترامب يفعل ذلك ليجعل وسائل الإعلام تنقل أخباره هو فقط سواء جيدة أو لا.

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