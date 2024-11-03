استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا.. غيابات بالجملة فى صفوف منتخب مصر صراع بين «عواد» و«شوبير» لحراسة عرين الفراعنة.. وحسام حسن يستقر على بديل «صلاح»

يشهد معسكر منتخب مصر المقبل استعدادًا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا غيابات بالجملة بهدف إراحة مجموعة من اللاعبين بعد ضمان التأهل عن المجموعة إلى كأس أمم أفريقيا المغرب ٢٠٢٥.

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على استبعاد الثلاثي محمد صلاح المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي ومحمد الشناوي حارس الأهلي ونبيل عماد دونجا لاعب الزمالك من معسكر المنتخب الوطني المقرر له في شهر نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي كاب فيردي وبوتسوانا، في إطار لقاءات الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥ بعد تأهل مصر رسميا، ومن الممكن أن تشهد قائمة المستبعدين عمر مرموش المتألق فى الدوري الألماني.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن استبعاد محمد صلاح يأتي بسبب إقامة لقاء كاب فيردي علي ملعب نجيل صناعي خوفًامن إصابته على أن يكون لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر الذي تألقمؤخرًا بديلا لنجم وكابتن مصر محمد صلاح فى اختيارات حسام حسن المدير الفني.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن استبعاد أحمد الشناوي حارس من أجل إراحة اللاعب وإعطاء الفرصة للحارسين محمد عواد ومصطفى شوبير، ومن المنتظر أن يشهد معسكر المنتخب صراعا كبيرا بين الثنائي عواد وشوبير من أجل حراسة عرين الفراعنة.

وتابع المصدر، أن استبعاد نبيل عماد «دونجا»، الذي كان يعاني من أزمة خلال الأيام الماضية قبل أن تنتهي ويعود من الإمارات مجددا لصفوف ناديه، كما أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة منذ معسكر منتخب مصر الماضي.

ويبدأ معسكر المنتخب الوطني ١١ نوفمبر الجاري، وتقام مواجهة كاب فيردي يوم ١٥ من الشهر ذاته في السادسة مساء بتوقيت القاهرة،بالملعب الوطني في كاب فيردي، في حين يقام لقاء بوتسوانا ١٩ نوفمبر في التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا ٢٠٢٥ بالمغرب، برصيد ١٢ نقطة، وتأهل رسميا قبل الجولتين المقبلتين.