المركز الروسي للمصالحة: عبور 4358 شخصا من لبنان إلى سوريا خلال 24 ساعة

قال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا (أحد أقسام وزارة الدفاع الروسية)، أوليج إيجناسيوك، أمس السبت إن أكثر من 4300 شخص دخلوا الأراضي السورية من لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف إيجناسيوك -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس"- أنه "خلال اليوم الماضي، عبر 4358 شخصا الحدود السورية من لبنان عبر حواجز العريضة والجواسية والدبوسية وجسر قمر وجديدة يابوس"، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ عملية إنسانية في مطار حميميم ووزع 5.9 طن من المواد الغذائية على سكانه.

وإلى جانب ذلك، قال المسؤول الروسي إن "طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة انتهكت الأجواء السورية في منطقة التنف ست مرات خلال اليوم الماضي".