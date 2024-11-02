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الأحد 03 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ميلان ينتزع فوزًا ثمينًا من مونزا ويواصل الضغط في سباق الكالتشيو

جانب من المباراة
جانب من المباراة
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حقق فريق إي سي ميلان فوزًا ثمينًا على مضيفه مونزا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإيطالي "الكالتشيو". 

وأقيم اللقاء على ملعب مونزا وشهد منافسة قوية بين الفريقين.

جاء هدف المباراة الوحيد ليمنح ميلان النقاط الثلاث ويعزز موقعه في جدول الترتيب، مؤكدًا سعيه للمنافسة على الصدارة

 قدم لاعبو ميلان أداءً متماسكًا، بينما حاول مونزا تحقيق التعادل دون جدوى.

بهذا الفوز، يواصل ميلان سلسلة نتائجه الإيجابية ويثبت جدارته كأحد الفرق الكبرى في الدوري الإيطالي، فيما سيحتاج مونزا إلى مراجعة أدائه في المباريات المقبلة لتحسين نتائجه.

اي سي ميلان الكالتشيو الدورى الإيطالى مونزا الجولة الحادية عشرة