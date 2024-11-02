المحترفون يبهرون العالم بتألقهم في الدوريات الأوروبية الكبرى.. محمد صلاح ومرموش يحطمان الأرقام القياسية.. وسام مرسي يكافح وحيدًا ومحمد عبد المنعم يبدأ الإبهار مع نيس

شهدت مباريات اليوم السبت، في الدوريات الخمس الأوروبية الكبرى، أداءً مميزًا من المحترفين المصريين، هم: محمد صلاح، عمر مرموش، محمد عبد المنعم، وسام مرسي.

ونستعرض في هذا التقرير، نستعرض نتائج وأداء هؤلاء المحترفين في مبارياتهم مع أنديتهم، التي لفتت أنظار العالم إليهم.

محمد صلاح ثامن هدافي الدوري الإنجليزي التاريخيين

تمكن محمد صلاح من تسجيل هدف في المباراة التي قاد فيها ليفربول للفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدف فوز ليفربول على برايتون في الدقيقة 72، بعدما استلم الكرة وراوغ مدافع النوارس بها داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها بقوة إلى الشباك.

بهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 7 أهداف في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، مستمرًا في ملاحقة إيرلينج هالاند الذي يتصدر الترتيب بـ11 هدفًا.

وحقق محمد صلاح رقمًا قياسيًا تاريخيًا، حيث أصبح في المركز الثامن في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي برصيد 164 هدفًا، متجاوزًا روبي فاولر الذي سجل 163 هدفًا.

عمر مرموش يواصل التألق بتحطيم الأرقام القياسية

وفي الدوري الألماني، تألق عمر مرموش مع فريق آينتراخت فرانكفورت، الذي حقق فوزًا ساحقًا على بوخوم بسبعة أهداف مقابل هدفين.

أسهم مرموش في تحقيق هذا الفوز الكبير بتسجيله الهدف الثاني وصناعته لثلاثة أهداف أخرى، ليواصل التألق خلال هذا الموسم في مختلف المسابقات.

علاوة على ذلك، رفع مرموش رصيده من الأهداف إلى 10، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الألماني، بفارق هدف وحيد عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ.

كما أصبح مرموش أسرع لاعب في تاريخ فرانكفورت يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد، إذ حطم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني يبواه لاعب فرانكفورت السابق بـ9 أهداف في أول 9 مباريات بموسم 1993-1994.

وفضًاا عن ذلك، فإن مرموش تخطى بصناعته للأهداف، الرقم المسجل باسم نجم المنتخب الوطني محمد زيدان في الدوري الألماني، حيث وصل هداف آينتراخت فرانكفورت إلى صناعة 19 هدفًا في البوندسليجا، محطمًا رقم زيدان الذي صنع 17 هدفًا.

سام مرسي يسجل بصمته في تعادل إبسويتش تاون

وبالعودة إلى إنجلترا، صنع سام مرسي هدفًا في مباراة فريقه إبسويتش تاون ضد ليستر سيتي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقدم سام مرسي تمريرة حاسمة أسفرت عن هدف إبسويتش في الدقيقة 55، سجله ليف ديفيز على الطائر.

وبالرغم من تألق سام مرسي، إلا أنه يعتبر يكافح وحيدًا مع فريقه الذي لم يتذوق طعم الفوز في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حيث يحتل إبسويتش المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط، محققًا 5 تعادلات و5 هزائم.

محمد عبد المنعم يبدأ حجز مكانه الأساسي في تشكيل نيس

وإلى الدوري الفرنسي، شارك محمد عبد المنعم مع فريق نيس في تحقيق الفوز على بريست بهدف دون مقابل.

ولعب عبد المنعم المباراة كاملة، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 84، لكنه ساهم في الحفاظ على نظافة شباك فريقه، وظهر بشكل جيد من خلال تدخلاته والدفاع عن مرماه ببسالة.

ويواصل محمد عبد المنعم التألق مع نيس، ليبدأ رحلة إبهار مدربه فرانك هايس، الذي دفع به في المباريات الأخيرة أساسيًا.

وبذلك، تُظهر هذه النتائج المميزة مستوى الأداء المميز للمحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية، مما يعكس مكانتهم المميزة في كرة القدم العالمية.