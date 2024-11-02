أول تعليق من أحمد عيد عبدالملك بعد تعادل غزل المحلة مع الإسماعيلي

علق أحمد عيد عبدالملك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، على تعادل زعيم الفلاحين سلبيًا مع الإسماعيلي.

وأكد أحمد عيد عبدالملك على أن المباراة كانت صعبة وعلى ملعب صعب، مشيرًا إلى أن غزل المحلة، كان يطمح في نتيجة أكثر من التعادل.

وحل غزل المحلة، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره الإسماعيلي بملعب استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز بالموسم الجديد 2024-2025.

تصريحات أحمد عيد عبدالملك

وقال عبد الملك مدرب غزل المحلة: «الحمد لله علي البداية والتعادل في ملعب صعب، كنا بنطمع في أكتر من كده».

وأضاف: «أداءنا مش زي ما كنا متوقعين وبنتمي، بس قدر الله ماشاء فعل، اللي جاي أفضل إن شاء الله، والأمور مش سهلة خالص زي ما الناس متخيلة الدوري صعب جدًا».

وتابع أحمد عيد: «بشكر لاعيبتي جدًا على المجهود الكبير وبشكر الجمهور الكبير اللي حضر ورانا واحد واحد وبنوعدهم اللي جاي هيبقي أفضل والبداية في ملعبنا».

وأكمل أحمد عيد عبدالملك: «محتاجيين الناس المخلصين ورا الفرقة، شجعوا لاعيبتكم عندهم كتير لسه هيقدموه».