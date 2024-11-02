محافظ قنا يناقش خطط التنمية والاستثمار

اجتمع الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، مع أبناء المحافظة المقيمين بالقاهرة والجيزة، في إطار برنامج العودة إلى الجذور، وذلك لمناقشة خطط الاستثمار والتنمية المستدامة في محافظة قنا.

شهد اللقاء حضور عدد كبير من رجال الأعمال والمسؤولين، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين والصحفيين.

خلال اللقاء، استعرض محافظ قنا الجهود المبذولة من قبل ديوان عام المحافظة لتعزيز بيئة الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بهدف جذب المستثمرين وتشجيعهم على ضخ رؤوس الأموال في مشاريع حيوية تخدم أهالي المحافظة، وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار محافظ قنا، إلى أهمية دعم المستثمرين وتقديم كافة التسهيلات الإدارية واللوجستية لتذليل العقبات أمامهم، مما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد عبد الحليم، أن محافظة قنا تمتلك مقومات صناعية فريدة، مثل مصانع الألومنيوم والسكر، التي تجعلها وجهة استثمارية مهمة في صعيد مصر، خاصة أنها تساهم بنسب كبيرة في إنتاج قصب السكر على مستوى الجمهورية.

وأضاف محافظ قنا أن الحكومة تسعى لتطوير البنية التحتية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الصعيد، مما سيسهم في توفير فرص عمل للشباب ويعزز من مكانة قنا كمركز اقتصادي مهم في جنوب صعيد مصر .

وفي نهاية اللقاء توجه محافظ قنا، بالشكر لجمعية القناوية للتدريب والتنمية على جهودها في تنظيم هذا اللقاء، معبرًا عن تقديره لدور أبناء قنا في دعم التنمية بموطنهم الأم.