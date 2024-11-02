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الأحد 03 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. الحرب مستمرة.. والتفاؤل يتراجع

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة» الصادر بتاريخ الأحد 3 نوفمبر، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

الحرب مستمرة.. والتفاؤل يتراجع

لبنان يتهم إسرائيل بنسف مساعى وقف إطلاق النار بعد غارات عنيفة

«ميقاتى:» توسيع العدو لهجماته يشير لرفض الهدنة وتطبيق القرار  ..1701 و«نتنياهو:» لن نخضع لضغوط حلفائنا

حزب الله: إطلاق صواريخ على قاعدة للاستخبارات الإسرائيلية قرب تل أبيب

الأمم المتحدة: الحوثيون تحولوا من جماعة محلية بقدرات محدودة إلى تنظيم عسكرى قوي

تحذير من تعزيز قدرات المتمردين المدعومين من الخارج استغلالا للوضع الإقليمي

43 ألف شهيدًا منذ بدء الحرب

رؤساء 15 وكالة إنسانية بالأمم المتحدة: الوضع في شمال غزة مروع

كوريا الشمالية: سنقف إلى جانب روسيا حتى النصر في أوكرانيا

مصادر مصرية مسئولة: مرونة من فتح وحماس لإنشاء لجنة الإسناد المجتمعى لإدارة غزة

لقاء القاهرة سعى لتحقيق الوحدة الفلسطينية وعدم فصل الضفة الغربية عن القطاع

أردوغان يقاضى عمدة إسطنبول بتهمة التشهير

انتقال تاريخي للسلطة فى بوتسوانا بعد انتصار المعارضة

العدد
لبنان البوابة الحرب وقف اطلاق النار نتنياهو حزب الله الامم المتحده