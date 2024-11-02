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الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"وفد الفيوم" ينظم احتفالية بمناسبة عيد الجهاد

وفد الفيوم يقرر تنظيم
وفد الفيوم يقرر تنظيم أحتفالية بمناسبة عيد الجهاد
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عقدت هيئة مكتب لجنة الوفد العامة بمحافظة الفيوم اجتماعا برئاسة الدكتور صابر عطا، رئيس اللجنة وعضو الهيئة العليا وإبراهيم عبد الباقى، السكرتير العام للحزب بالفيوم وعضو الهيئة العليا .

ناقش الإجتماع الذى حضره عدد من رؤساء اللجان فى المراكز الإستعداد للمرحلة القادمة وإعادة تقييم للهيكل التنظيمي للحزب، بداية من هيئة مكتب المحافظة ومرورا باللجان المركزية ونهاية باللجان النوعية .
 وفي هذا الإطار  تقرر تشكيل لجنة برئاسة إبراهيم عبد الباقى، السكرتير العام لتقييم عمل اللجان المركزية والنوعية خلال الفترة الماضية، وإعادة تشكيل اللجان طبقا لهذا التقييم .

كما تمت الموافقة على إقتراح الدكتور أحمد برعى، نائب رئيس الحزب بالفيوم والمتحدث الرسمي للحزب بشأن تنظيم احتفالا بعيد الجهاد الوطني خلال أسبوعين بمقر الحزب بالفيوم، كما تقرر تكليف اللجان المركزية بعقد لقاءات مع رؤساء المراكز من خلال تبني كل لجنة لأهم المشاكل التي تواجه المواطنين هناك .

حضر الأجتماع الدكتور أحمد برعى، نائب رئيس اللجنة وكل من الدكتور ربيع السيسى، رئيس لجنة الوفد فى مركز طامية وعبد الله حمد، رئيس لجنة الوفد فى مركز سنورس واحمد عبد الهادى ، رئيس لجنة الوفد فى مركز اطسا ومصطفى جبيلى، رئيس لجنة الوفد فى مركز ابشواى والدكتور وليد عبد القوى ، رئيس لجنة الصحة بالوفد فى الفيوم وجون اسحق سكرتير لجنة الوفد بالبندر وميشيل ميلاد، السكرتير المساعد للجنة الوفد بالفيوم وجمال محمود، نائب رئيس لجنة الوفد فى مركز إطسا، وحمدي عبد التواب من لجنة الوفد في سنورس . 

 

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الفيوم وفد الفيوم تنظيم احتفالية عيد الجهاد اللجنة العليا