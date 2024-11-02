الكشف على ٤١٢ مواطنًا في اليوم الأول للقافلة الطبية بقرية الفردان بالإسماعيلية

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بالفردان بمركز ومدينة الإسماعيلية في يومها الأول، والتي نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتي تُعنى بالاهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر اِحتياجًا وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة.

تفقدت وكيل وزارة الصحة توقيع الكشف الطبي على المرضى في التخصصات الطبية المختلفة، والتي تشمل ٦ عيادات تخصصية هم الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم ٤١٢ مريض خلال اليوم الأول للقافلة، على أن تواصل القافلة الطبية تقديم خدماتها للمواطنين غدًا الأحد في قرية الفردان التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

وخلال الجولة التقت الدكتورة ريم مصطفى مع فريق الطاقم الطبي للقافلة والعديد من المترددين واطمأنت على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال القافلة.

وعلى هامش القافلة، واصلت مبادرة "بداية" فعالياتها بتقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والمسابقات وتسليم هدايا للفائزين وإضفاء روح البهجة والسعادة للمترددين على القافلة الطبية من مختلف الفئات العمرية.

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل، أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية، حيث استقبلت ١٦٦ مواطنًا بعيادة الباطنة، ١١٠ حالة بعيادة الأطفال، ٦٣ مواطنًا بالجراحة العامة، ١٥ مواطنًا بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة ٨ سيدات، و٢٢ سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر استقبلت ٢٦ حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلًا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين.

رافق وكيل وزارة الصحة دكتورة رضوى جنيد مدير إدارة الطب العلاجي، ودكتور كيرلس رزق مدير إدارة العلاقات العامة.