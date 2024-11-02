أصوات مفقودة.. استشهاد الصحفيات في معركة الحقيقة وإفلات مرتكبي الجرائم

تتواصل الانتهاكات بحق الصحفيين والصحفيات فى أوقات الحروب والعدوان على بلادهم، حيث تم استشهاد عدد كبير من الإعلاميات في ظل القصف المستمر على المناطق السكنية في غزة، واعمال الاغتيال كما شهد عام 2023، 2024 مأساة كبرى في تاريخ الإعلام الفلسطيني.



حيث زادت نسبة القتلى وفقدت العديد من الصحفيات أرواحهن خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولقد أظهرن شجاعة استثنائية في توثيق الأحداث وتقديم الحقائق للعالم، غير أنهن دفعن ثمنا باهظا في سبيل عملهن.



تظل قصص هؤلاء الصحفيات شاهدا على الشجاعة والتضحية التي تتحلى بها كل امرأة صحفية في سبيل البحث عن الحقيقة، حيث إن هؤلاء النساء قدمن حياتهن لأجل إلقاء الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مما يجعل من واجبنا أن نتذكرهن ونستمر في نقل قصصهن ومعاناتهن إلى العالم.



ولذلك نستعرض أبرز الصحفيات اللواتي استشهدن خلال فترة العدوان الأخيرة:





إيمان العقيلي



استشهدت إيمان العقيلي، وهى صحفية فلسطينية من غزة، في 20 أكتوبر 2023 عن عمر ناهز 29 عامًا، وقد كانت إيمان خريجة كلية الإعلام من جامعة الأقصى، حيث تخصصت في قسم الإذاعة والتليفزيون.



كما اشتهرت بنشاطها على منصات التواصل الاجتماعي وأدارت قناة خاصة على يوتيوب، لتوثق الأحداث التى تحدث في غزة.





آلاء طاهر الحسنات



توفيت آلاء طاهر الحسنات في 20 نوفمبر 2023، وهى برفقة شقيقتها الشاعرة جنين طاهر الحسنات، وعدد من أفراد عائلتهما، نتيجة للقصف الإسرائيلي ،وقد درست آلاء الصحافة والإعلام في جامعة بيرزيت.



وعملت في عدة وسائل إعلام، منها ألترا فلسطين وشبكة الماجدات الإعلامية، وكانت مراسلة لشبكة قنوات الجزيرة.





آيات خضورة



أيات خضورة، صحفية من بيت لاهيا، ولدت في 1996 واستشهدت في 21 نوفمبر 2023 مع جدتها وثلاثة من إخوتها إثر ضربة جوية إسرائيلية على منزلها.



وكانت قد حصلت على شهادة في الإعلام الرقمي من جامعة القدس المفتوحة وعملت محررة في معهد دوز، وقد قامت قبيل استشهادها، بنشر فيديو تعبر فيه عن آمالها وأحلامها.





شيماء الجزار



استشهدت شيماء هاشم الجزار في 3 ديسمبر 2023، مع طفلتها ووالديها وأشقائها في قصف إسرائيلي على منزلها في رفح، حيث كانت تعمل في شبكة "ماجدات رفح" الإعلامية، وقد فقدت زوجها قبل شهر من استشهادها في قصف استهدف مكان عمله.





علا عطا الله

علا عطا الله هى صحفية فلسطينية، استشهدت في 9 ديسمبر 2023، برفقة عائلتها في حي الدرج بغزة، درست الصحافة في الجامعة الإسلامية.

وعملت مع عدة مؤسسات إعلامية على مدار أكثر من عشرين عاما، حيث وثقت أحداث الحرب الإسرائيلية، وكتبت قبل استشهادها عن معاناة غزة وألم الفقد.



حنان عياد



استشهدت حنان عياد، الصحفية من قطاع غزة، في 12 ديسمبر 2023، مع زوجها نتيجة غارة إسرائيلية على منزلها، كما كانت حنان تمثل واحدة من 89 صحافيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان على فلسطين.



نرمين قواس

نرمين قواس، صحافية فلسطينية، استشهدت في 13 ديسمبر 2023 خلال قصف إسرائيلي استهدف منزلها، وقد كانت نرمين متدربة صحفية في قناة روسيا اليوم كما عملت سابقا فى معهد الإعلام للاتصالات.







آلاء حسن الهمص



استشهدت آلاء حسن الهمص، الصحفية بوكالة سند للأنباء، نتيجة القصف المتواصل والاستهداف من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمنازل المواطنين والصحفيين في منطقتي رفح وجباليا.



وتمثل آلاء واحدة من العديد من القصص المأساوية للصحفيين الذين يسعون لتغطية الحقيقة في ظل ظروف الحرب قاسية.





أنغام عدوان



كما استشهدت أنغام أحمد عدوان، الصحفية بقناة فبراير الليبية، جراء القصف المستمر الذي يستهدف المدنيين بشكل عام والصحافيين بشكل خاص، حيث إن استهداف الصحافيين يعد انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحق المواطنين في معرفة الحقيقة.





نادية عماد يوسف السيد



تبلغ نادية عماد يوسف السيد 29 عاما، استشهدت في 27 أكتوبر 2024، وهى إعلامية ومعدة ومقدمة برامج، عملت مع العديد من وسائل الاعلام والاذاعات.



وقد استشهدت خلال قصف عشوائي، حيث استهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة أسماء "ب" في مخيم الشاطئ، مما أسفر عن استشهاد نادية مع ثلاثة صحفيين آخرين.

