مارسيلو يرحل عن فلومينينسي بعد مشادة مع المدرب

أعلن نادي فلومينينسي البرازيلي بشكل رسمي عن فسخ عقد لاعبه المخضرم مارسيلو، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينه وبين المدير الفني للفريق مانو مينيزيس على هامش مباراة الفريق أمام جريميو في الجولة 32 من الدوري البرازيلي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، إلا أن الأنظار انصبت على الواقعة التي شهدتها دكة بدلاء فلومينينسي، حيث دخل مارسيلو في مشادة كلامية حادة مع المدرب مينيزيس قبل دخوله الملعب بدقائق.

ووفقًا للشهود، كان مارسيلو يستعد للمشاركة في المباراة، قبل أن يدخل في مشادة مع المدير الفني لفريق فلومينينسي، الذي دفعه بعيدًا وأجبره على العودة إلى مقاعد البدلاء.

بيان فلومينينسي عن مارسيلو

وفي بيان رسمي، أعلن نادي فلومينينسي عن إنهاء التعاقد مع مارسيلو بالتراضي بين الطرفين، معربًا عن شكره للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق وتمنياته له بالتوفيق في مسيرته الكروية المستقبلية.

يُذكر أن مارسيلو، الفائز بالعديد من الألقاب مع ريال مدريد الإسباني، كان انضم إلى فلومينينسي في عام 2023، وسرعان ما أصبح أحد أبرز لاعبي الفريق، إلا أن هذه الواقعة الأخيرة وضعت حدًا لمسيرته مع النادي البرازيلي.