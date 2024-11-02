ads
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وسام أبوعلي يحصد جائزة رجل المباراة بعد مواجهة الأهلي وسيراميكا

وسام أبو علي
وسام أبو علي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حصد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي جائزة "رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي اقيمت اليوم بملعب السلام وحسمها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

أحرز وسام أبو علي، هدفين في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وساهم المهاجم الفلسطيني  البالغ 25 عاما في 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا بـ 6 أهداف سجل 4 وصنع 2 ويعد سيراميكا أكثر فريق هز شباكه برصيد 4 أهداف، ويليه بيراميدز والمقاولون العرب برصيد 3 أهداف.

المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا أحرز وسام أبو علي هدفين