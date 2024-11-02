وسام أبوعلي يحصد جائزة رجل المباراة بعد مواجهة الأهلي وسيراميكا

حصد المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي جائزة "رجل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي اقيمت اليوم بملعب السلام وحسمها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين في الدوري الممتاز.

أحرز وسام أبو علي، هدفين في الدقيقتين الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

وساهم المهاجم الفلسطيني البالغ 25 عاما في 3 مباريات ضد سيراميكا كليوباترا بـ 6 أهداف سجل 4 وصنع 2 ويعد سيراميكا أكثر فريق هز شباكه برصيد 4 أهداف، ويليه بيراميدز والمقاولون العرب برصيد 3 أهداف.