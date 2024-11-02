محافظ جنوب سيناء يبحث الإجراءات المحفزة للاستثمار بالمحافظة

ترأس الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء اجتماعا موسعا لمناقشة عددًا من الإجراءات والقرارات المحفزة للأستثمار بجنوب سيناء، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بخصوص تنمية سيناء وتعميرها مع وضع استراتيجية كاملة وخطة استثمار بمعايير دولية، ووصولا لتحقيق رؤية واهداف استراتيجية محافظة جنوب سيناء للتنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور ممثلي ومندوبي كافة الجهات المعنية ومنهم رئيس جهاز شئون البيئة، ومساعد وزير البيئة، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلي وزارة السياحة والاثار، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، و جمعية مستثمري جنوب سيناء، وبعض مستثمري مدينة شرم الشيخ، ومجموعة مستشاري المحافظ للتخطيط للدراسات التخطيطية والعمرانية والتنمية.

وتناول الاجتماع قيام المحافظ باستعراض الرؤية التنموية للمحافظة وملخص لاستراتيجية التنمية الشاملة لجنوب سيناء مع استعراض أبرز التحديات والمعوقات للاستثمار وكذلك استعراض أبرز المقترحات للتغلب على تلك التحديات وصولا إلى تحقيق رؤية وأهداف استراتيجية المحافظة للتنمية، وتحقيق كافة توجيهات الرئيس السيسي.