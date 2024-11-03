مانشستر يونايتد يستقبل تشيلسي في قمة نارية بالبريميرليج

يشهد ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأحد، مواجهة مرتقبة بين اثنين من عمالقة الكرة الإنجليزية، مانشستر يونايتد وتشيلسي، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تنطلق في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويديرها تحكيميًا الحكم روبرت جونز.

وتأتي هذه المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها مان يونايتد بعد إقالة مدربه الهولندي إريك تين هاج، بالرغم من تعاقد النادي مع البرتغالي روبن أموريم، إلا أن المدرب الجديد سيقود تدريبات الفريق يوم 11 نوفمبر الجاري.

مانشستر يونايتد يبحث عن انتعاشة تحت قيادة فان نيستلروي يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة قبل انطلاق الجولة العاشرة من البريميرليج، وهو مركز لا يليق بتاريخ النادي.

«نيستلروي» يُشعل حماس «الشياطين الحُمر» تحت أنظار «أموريم»

ويسعى فريق الشياطين الحمر، تحت قيادة مدربهم المؤقت رود فان نيستلروي، لتحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن تعيد الثقة للفريق واللاعبين، حيث يعمل نيستلروي على إشعال حماس نجوم الفريق، بعد تحقيق فوز ساحق على ليستر سيتي في كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة "كاراباو" بخماسية مقابل هدفين في دور الـ16.

ويعتبر نيستلروي أحد أسباب استعادة ثقة بعض اللاعبين لأنفسهم، بعد تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة، ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبون، البرازيلي كارلوس كاسيميرو، الذي سجل ثنائية أمام ليستر، جعلته يستعيد ذاكرته التهديفية مع ريال مدريد الإسباني ناديه السابق، كما عاد القائد البرتغالي برونو فيرنانديز إلى التهديف مجددًا، ما يبعث بالطمأنية إلى قلوب جماهير النادي العريق الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الأقوى في العالم.

و«البلوز» يتسلحون بنتائجهم الإيجابية في الدوري الإنجليزي

من جهته، يأتي تشيلسي إلى المباراة وهو في المركز الخامس برصيد 17 نقطة، ويسعى إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة الزحف نحو صدارة الترتيب، وذلك بعدما نجح البلوز في تحقيق انتصار ثمين على نيوكاسل في الجولة الماضية، ولكن توديع كأس كاراباو بالخسارة من الماكبايس، أحبط المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا، لكنه يتسلح بنتائج الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مقارنة بالمواسم الماضية، حيث يعد الصدام أمام اليونايتد اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق، الذي يزخر بالمواهب الشابة وعلى رأسهم كول بالمر.

ويعتبر تشيلسي من أكثر الأندية حول العالم إنفاقًا في سوق الانتقالات، لكنه يأمل في الموسم الحالي الاستفادة القصوى من الصفقات التي أبرمها في الميركاتو الصيفي الماضي، منها، صديق الأمس منافس اليوم جادون سانشو، وكذا المهاجم السنغالي المتألق نيكولاس جاكسون ونوني مادويكي.

تاريخ حافل بالمواجهات النارية

إن تاريخ المواجهات بين مانشستر يونايتد وتشيلسي حافل بالإثارة والندية، حيث سبق أن التقيا الفريقان في 164 مباراة، حقق خلالها مانشستر يونايتد 65 فوزًا، بينما حقق تشيلسي 46 فوزًا، وحسم التعادل 53 مباراة.