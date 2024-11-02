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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نشر معدات وفرق طوارئ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بالقليوبية

رفع تجمعات مياه الأمطار
رفع تجمعات مياه الأمطار
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تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مساء اليوم انتشار معدات الشركة بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار، تزامنا مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض مدن المحافظة.

وقالت شركة مياه القليوبية، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظه، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنه خاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

ووجه مجاهد بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة.

رفع تجمعات مياه الأمطار

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المهندس مصطفى مجاهد رفع تجمعات مياه الامطار شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مياه الامطار مياه القليوبية