الأهلي عن وسام أبو علي: له سحره وبريقه داخل وخارج منطقة الجزاء

سلط الحساب الرسمي للنادي الأهلي الضوء على تألق نجمه وهدافه وسام أبو علي وتسجيله هدفين في مرمى سيراميكا كليوبترا قاد بهما الفريق للفوز بخماسية في بداية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي صور وسام أبو علي من المباراة وعلق عليها: له سحره وبريقه داخل وخارج منطقة الجزاء.

اكتسح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز في بداية حملة المارد الاحمر بالطريق إلى اللقب الـ45 .

أحرز خماسية الأهلي حسين الشحات “هدفين” في الدقيقة 3 و60، ووسام أبو علي “هدفين” في الدقيتقين 45 و46 ، وطاهر محمد طاهر في الدقيقة 70، بينما سجل ثنائية سيراميكا أحمد بلحاج من ضربة جزاء في الدقيقة 24، وأحمد قندوسي في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة حصد الأهلي أول 3 نقاط في بداية الطريق نحو لقب الدوري الـ45.