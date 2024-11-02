أمانة الاتصالات بـ"مستقبل وطن" تبحث خطة قياس جودة الشبكات على مستوى المحافظات

عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعها التنظيمي الأول عقب إعادة تشكيلها، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة، بحضور النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، والأمناء المساعدين لأمانة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، في مقر الأمانة العامة للحزب بالقاهرة الجديدة.

استعرض الاجتماع التنظيمي، خطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة، والتي تضمنت التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لقياس الجودة في المحافظات في المناطق النائية التي تعاني من نقص الشبكات، وتركيب الشبكات بها، فضلا عن حصر المناطق التي لم تصلها خدمات الألياف الضوئية، على أن يتم التركيب في أسرع وقت ممكن.

وأكد النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد للحزب، أن أمانة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضم العديد من القامات والقيادات الهامة ولذلك يجب دعمها في المحافظات والأقسام والمراكز .

وقال النائب أحمد بدوي، أمين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المركزى، أن خطة عمل الأمانة تتضمن عددا من الملفات المهمة، في مقدمتها تقوية الشبكات في بعض القرى والمدن مؤكدا تقسيم عمل الأمانة الي قطاعات مختلفة حسب الموقع الجغرافي.