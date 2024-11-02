"بحوث الهندسة الوراثية” يحصل على تجديد الاعتماد للعام الرابع علي التوالي من ايجاك

حصل معهد بحوث الهندسة الوراثية علي تجديد الثقة في معامل المعهد وفقًا للمواصفة ISO-17025:2017 من قبل المجلس الوطني للاعتماد (الايجاك) لثلاثة معامل مختصة باختبار الكشف عن الكائنات المعدلة وراثيًا في المنتجات الزراعية والأغذية والأعلاف، وذلك للعام الرابع على التوالي.

وأشاد فريق الإعتماد "الإيجاك" بالمستوى العالي للمعامل، بما في ذلك الإمكانيات المتاحة وكفاءة الباحثين المؤهلين، الذين يقومون بمهامهم ضمن منظومة اعتماد مستمرة ينتهجها المعهد لتعزيز ثقة العملاء وتقديم خدمات فنية متقدمة تلبي المعايير الدولية، وذلك تعزيزًا لريادة مصر في هذا المجال.

ويُذكر أن معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية يعمل في هذا المجال منذ بداية التسعينيات، ويُعد من أكبر المعاهد من حيث الإمكانيات وكفاءة الباحثين في هذا التخصص.

وأوضحت الدكتورة جيهان محمد حسني، مديرمعهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، أن المعهد حصل على تجديد الاعتماد لثلاثة معامل وفقًا للمواصفة ISO-17025:2017، لدعم الاقتصاد القومي من خلال تسخير كافة إمكانيات المعهد في المنظومة البحثية التطبيقية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص وتحقيق الأهداف التنموية.