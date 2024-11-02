حسين الشحات يعزز تقدم الأهلي بالهدف الرابع في شباك سيراميكا

أضاف حسين الشحات الهدف الرابع لفريق الأهلي والثاني له في مرمى سيراميكا في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السلام بالجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف حسين الشحات الثاني في الدقيقة 60، بعدما أحرز هدف التقدم في الدقيقة 3 من بداية اللقاء، بينما أحرز وسام ابو علي هدفين في الدقيقتين 45 و47 .

وأحرز هدف سيراميكا من ضربة جزاء أحمد بلحاج.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد قليل، على ملعب السلام في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي

تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - احمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - محمد صادق - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: فجري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - چاستيس آرثر - محمد توني - حسين السيد - إسلام عيسى - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.

مواجهات الأهلي وسيراميكا

لعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا 8 مباريات سابقة في بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.