سلة الزمالك تفوز على سموحة في دوري المرتبط

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 92 - 85، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للدور الأول لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

28/28

62/56

76/64

92/85

ويتصدر "سلة الزمالك" جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم فرق: "سموحة والطيران والشمس".

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الزهور، في دور 16 لبطولة دوري المرتبط أحد يومي 15 و18 نوفمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".