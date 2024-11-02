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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الزمالك تفوز على سموحة في دوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 92 - 85، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على صالة سبورتنج بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للدور الأول لبطولة دوري المرتبط.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

28/28
62/56
76/64
92/85

ويتصدر "سلة الزمالك" جدول ترتيب المجموعة الثالثة، التي تضم  فرق: "سموحة والطيران والشمس".

من المقرر، أن يواجه الزمالك نظيره الزهور، في دور 16 لبطولة دوري المرتبط أحد يومي 15 و18 نوفمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "طارق السعيد رئيساً، ووائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

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