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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دورات تدريبية للتمكين الاقتصادي للمرأة ضمن مبادرة بداية بقرى ملوى

دورات تدريبية لتمكين
دورات تدريبية لتمكين المرأة
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في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،   قامت  مديرية العمل بالمنيا بتنظيم  دورات تدريبية بهدف توفير فرص تعليم مهني لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات.

وفى هذا السياق، انطلقت فعالية بقرية قلندول التابعة لمركز ملوي لتدريب  28 سيدة على مهارات التفصيل من خلال سيارة متنقلة مجهزة بماكينات خياطة ، لاكتساب مهارات عملية في مجال الحياكة، بما يساهم في تحسين مستوى دخلهن ودعم أسرهن،، كما تضمنت الدورة توزيع هدايا وحقائب مدرسية على المتدربات.

حضر الفعالية الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل، ومدير إدارة بحوث العمالة، ومسؤولون من الوحدة المحلية بمركز ملوي .

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