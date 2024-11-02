إقبال كبير على التصويت المبكر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بولايتي كارولاينا الشمالية وميشيجان

حطم رقم حضور الناخبين للإدلاء بأصواتهم في التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية كارولينا الشمالية الرقم القياسي السابق المسجل قبل أربع سنوات، حيث قام ما يقرب من 3.8 مليون شخص بالإدلاء بأصواتهم منذ بدء التصويت المبكر في الانتخابات يوم الجمعة الماضي، بحسب ما ذكرت شبكة "ان بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وأشارت الشبكة إلي أن أكثر من 3.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم خلال التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وبالإضافة إلى ذلك، تجاوز إجمالي الإقبال في الانتخابات العامة 4 ملايين ناخب، مع مشاركة أكثر من نصف الناخبين المسجلين حتى الآن.

بينما قالت وزيرة الخارجية في ولاية ميشيجان جوسلين بنسون، إن ما يقرب من 2.8 مليون شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخابات في الولاية، أو ما يقرب من 40٪ من إجمالي الإقبال المتوقع حتى الآن، وقام أكثر من الثلثي منهم بإرسال بطاقات الاقتراع الغيابية بدلا من الذهاب للتصويت في مراكز الاقتراع خلال التصويت المبكر.

وأضافت بنسون أن أكثر من 13٪ من الناخبين يدلون بأصواتهم لأول مرة، و 55٪ من المصوتين هم من النساء.