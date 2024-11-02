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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يواجه الشمس وديًا استعدادًا لمباراة سموحة

الزمالك
الزمالك
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراة ودية في الحادية عشرة والنصف صباح غد الأحد أمام فريق الشمس على ملعب النادي، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من قائمة مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري.

كان الجهاز الفني للفريق قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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