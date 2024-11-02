يوفنتوس يعزز ملاحقته للصدارة بالفوز على أودينيزي في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة يوفنتوس أمام مضيفه أودينيزي بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الإيطالي.

شهدت المباراة تقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق الحارس مادوكا أوكوي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20، قبل أن يعزز الظهير الأيمن نيكولو سافونا النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 37، لتنتهي المباراة بتفوق البيانكونيري بهدفين نظيفين.

ووفقًا لشبكة أوبتا للإحصائيات، انفرد يوفنتوس برقم استثنائي هذا الموسم، كونه الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي الذي يضم أكثر من لاعب من مواليد 2003 تمكنوا من تسجيل هدفين أو أكثر في البطولة.

يضم يوفنتوس اللاعب نيكولو سافونا، من مواليد 2003، الذي سجل هدفين في الموسم الجاري، أحدهما في مرمى هيلاس فيرونا والآخر أمام أودينيزي. كما سجل الجناح التركي كينان يلدز، من مواليد 2005، هدفين أيضًا في البطولة، حيث أحرز ثنائية في شباك إنتر ميلان.