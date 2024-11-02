عمر مرموش يحطم أرقامًا قياسية بالجملة مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني

أبدع النجم المصري عمر مرموش في اكتساح آينتراخت فرانكفورت لضيفه بوخوم بنتيجة 7-2، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

أسهم مرموش في 4 أهداف من السباعية، إذ سجل هدفًا وصنع 3 آخرين، ليحطم العديد من الأرقام القياسية بعد هذا اللقاء.

أرقام عمر مرموش

وبذلك، أصبح مرموش أول لاعب في تاريخ نادي آينتراخت فرانكفورت يسجل 10 أهداف في أول 9 مباريات في الدوري الألماني، بحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات.

وبعد وصول مرموش إلى هدفه العاشر، حطم الرقم القياسي المسجل باسم أنتوني يبواه لاعب فرانكفورت السابق بـ9 أهداف في أول 9 مباريات بموسم 1993-1994.

وتخطى مرموش بصناعته للأهداف، الرقم المسجيل باسم نجم المنتخب الوطني محمد زيدان في الدوري الألماني، حيث وصل هداف آينتراخت فرانكفورت إلى صناعة 19 هدفًا في البوندسليجا، محطمًا رقم زيدان الذي صنع 17 هدفًا.

وخاض عمر مرموش مباراته الـ100 في الدوري الألماني خلال مسيرته، وذلك مع الأندية المختلفة التي لعب لها.

ويتصدر مهاجم منتخب مصر، قائمة الأكثر مساهمة في الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 15 هدفًا.

ويأتي مرموش في وصافة قائمة هدافي الدوري الألماني بالموسم الجاري برصيد 10 أهداف، خلف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ بـ11 هدف.

ويعتلي عمر مرموش قائمة الأكثر صناعة في البوندسليجا في الموسم الحالي، وذلك برصيد 6 تمريرات حاسمة.