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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

"صحيفة أمريكية": هاريس تعتزم التصويت في انتخابات الرئاسة عبر البريد

هاريس
هاريس
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أعلن فريق حملة نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كمالا هاريس، اليوم السبت، إن هاريس ستصوت في الانتخابات عبر البريد قبل يوم الثلاثاء المقبل والذي تعقد فيه الانتخابات، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية. 

وأوضح فريق الحملة أن اختيار هاريس للتصويت من خلال هذه الوسيلة تأتي كمحاولة لتشجيع الأمريكيين علي استغلال طرق التصويت المختلفة.

ومع ذلك، لم يؤكد الفريق ما إذا كانت هاريس قد أرسلت بطاقة اقتراعها بالفعل.

وأشارت الصحيفة إلي أن نائبة الرئيس الأمريكي من ولاية كاليفورنيا، لكنها لم تذهب إلى الولاية مؤخرا. وبدلا من ذلك، أعطت الأولوية لذهابها إلي الولايات المتأرجحة، حيث لا يزال السباق إلي البيت الأبيض محتدما مع بقاء أقل من أسبوع على الانتخابات.

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