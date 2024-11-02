مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بشمال سيناء

أكد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء علي أن مجلس الوزراء قرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية لإتاحه الفرصة للمواطنين بإنهاء إجراءاتهم.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بسرعة إنهاء المطلوب في أقرب فرصة ممكنة لما لذلك من تأثير علي الاستقرار المجتمعي داخل المحافظة.

وفي إطار توجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء لمتابعة الأعمال بمدينة العريش والحرص على مصلحة المواطن وبناءا عليه أصدر محسن سالم رئيس مركز ومدينة العريش، تعليماته لإدارة تحسين البيئة وشركة النظافة ورئيس منطقة خدمات حي الكرام لرفع مخلفات القمامة وتمهيد الطريق بمحيط مدرسة الزراعة ومدرسة الكرامة للتعليم الأساسي بحي الكرامة حيث تم الدفع بلودر وسيارة نقل وتم رفع القمامة وتمهيد الطريق.