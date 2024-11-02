تفاصيل اختطاف قبطان بحري لبناني علي يد قوة اسرائيلية

حصلت البوابة نيوز علي المزيد من التفاصيل التي جري تداولها حول اختطاف مسؤول كبير في حزب الله من شمال لبنان علي أيدي قوة خاصة إسرائيلية ضمت أكثر من 25 مقاتلاً إسرائيليا حيث وصلت القوة إلى شاطئ البثرون وداهمت كوخاً لقضاء العطلات قرب الشاطئ بالكثير من الأسلحة والمعدات واختطفت المسؤول الكبير في حزب الله من هناك.

وغادرت القوة المكان بزوارق سريعة عائدة إلى البحر وبحسب مسؤولين عسكريين في لبنان فإن العملية تمت بالتنسيق مع البحرية الألمانية التي تعمل في المنطقة البحرية شمال لبنان ضمن قوات اليونيفيل.

وقامت وسائل إعلام لبنانية بنشر صور منسوبة للمسؤول في حزب الله الذي قيل إن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية اختطفته ويدعي عماد أمهز.

يشار الى ان مدينة البطرون الساحلية تقع في شمال لبنان ويمكن ملاحظة بعد هذا المكان عن شواطئ إسرائيل (حوالي 140 كلم)، في إحدى النقاط الشمالية لشواطئ لبنان الا ان العملية جرت بالتنسيق مع البحرية الالمانية .

ورغم أن بعض وسائل الإعلام ومنها موقع أكسيوس الأمريكي ذكرت أن المختطف من لبنان عماد أمهز عضو بارز في حزب الله، إلا أن مصادر من الحزب نفت علاقته به وأنه مجرد قبطان لبناني ليس له علاقة بحزب الله .