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السبت 02 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على لانس

فرحة فوز باريس سان
فرحة فوز باريس سان جيرمان
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انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

 أقيمت المباراة على ملعب حديقة الأمراء وسط حضور جماهيري كبير.

سجل هدف المباراة الوحيد عثمان ديمبلي فى الدقيقة 4 من الشوط الأول من المباراة  ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري.

بهذا الفوز، يواصل باريس سان جيرمان تحقيق النتائج الإيجابية والمحافظة على سجله بدون هزائم في البطولة، بينما يستمر لانس في محاولاته لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

الجولة العاشرة الدوري الفرنسي حديقة الأمراء ديمبلي صدارة ترتيب الدوري