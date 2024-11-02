باريس سان جيرمان يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على لانس

انتهت مباراة باريس سان جيرمان ضد لانس بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي.

أقيمت المباراة على ملعب حديقة الأمراء وسط حضور جماهيري كبير.

سجل هدف المباراة الوحيد عثمان ديمبلي فى الدقيقة 4 من الشوط الأول من المباراة ليمنح فريقه النقاط الثلاث ويعزز موقعه في صدارة ترتيب الدوري.

بهذا الفوز، يواصل باريس سان جيرمان تحقيق النتائج الإيجابية والمحافظة على سجله بدون هزائم في البطولة، بينما يستمر لانس في محاولاته لتحسين موقعه في جدول الترتيب.