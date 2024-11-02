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السبت 02 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة صرف صحي دفنو

رئيس مياه الفيوم
رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة صرف صحي دفنو
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تفقد اليوم السبت، المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المحطة الرئيسية للصرف الصحي بدفنو مركز اطسا، وذلك برفقة الدكتور جمال جابر، رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف شكري، مدير عام المشروعات والأستاذ ناصر العمدة، مدير عام الرقابة والمتابعة والمهندسة فاطمة سيد، مدير صرف صحي إطسا والمهندسة فاطمة عزت، مدير محطات المعالجة.

 تفقد رئيس الشركه أعمال الإحلال والتجديد التي تمت داخل المحطة، والتي شملت لوحات الكهرباء ولوحات السكاكين وعدد ٣ طلمبات تصرف الطلمبة الواحدة ٢٢٥ لتر ثانية وأعمال تجديد المبنى الإداري، وإنشاء مكاتب للتشغيل ومبني  الورش وتعليه أسوار المحطة وتركيب مولد جديد سعه ٥٠٠ ك. ف. ا بجانب تركيب عدد ٢ طلمبه نزح و تركيب منظومه إطفاء كاملة علاوة علي تفقد مباني المحطة ومبني الورش الرئيسية والمبنى الإداري وغرفة المولدات وعنبر التشغيل وغرفة المحولات ومكاتب التشغيل.

يذكر أن محطة الصرف الصحي الرئيسية بدفنو مقامة عى مساحة تقدر بأكثر من ٣ آلاف متر وتستقبل تصرفات محطات رفع صرف قلهانه و العتامنة والصوافنة، وشبكات صرف صحي دفنو واطسا بنحو ١٣.٤٠٠ الف متر مكعب يوم.

 

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