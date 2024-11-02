محامي سعد الصغير يكشف سبب عدم إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية

قال طارق جميل سعيد، محامي المطرب سعد الصغير، إن موكله لا يجوز إخلاء سبيله بكفالة، طالما كان محبوسا على ذمة قضية جنائية "جلبه لسجائر إلكترونية مُخدرة"، وهذا الأمر يحترم.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على "القاهرة والناس"، أن مشكلة السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مخدرات أنها في أمريكا تباع بصورة قانونية، ولا يكتب على هذه السجائر بأنها تحتوي على مواد مخدرة، ولكن يكتب على "الرف" التي تباع عليه، والبعض يقوم بشراء السجائر الإلكترونية بدون علمه باحتوائها على مخدرات.

وأوضح أن نسبة المخدر في السجائر الإلكترونية بسيطة، ومماثلة لمكونات السجائر، مشيرًا إلى أن هناك قضايا كثيرة ضبطت في مطار القاهرة بسبب السجائر الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة، والكثير مًعرض للقبض عليه بنفس الصورة.



