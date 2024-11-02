سام مرسي يصنع هدفا في تعادل إبسويتش تاون مع ليستر.. فيديو

صنع النجم المصري سام مرسي هدف فريقه إبسويتش تاون أمام ليستر سيتي، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب بورتمان رود، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

شارك سام مرسي أساسيًا مع إبسويتش تاون، ولعب المباراة كاملة، كما صنع هدف فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام ليستر.

«أسيست» سام مرسي لم يكفي لتحقيق إبسويتش تاون أول انتصاراته

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد محاولات عديدة من اللاعبين لهز الشباك، قبل أن يأتي سام مرسي في شوط اللقاء الثاني ويقدم تمريرة حاسمة لزميله ليف ديفيز الذي سجل هدفًا رائعًا من اللمسة الأولى على الهواء، وذلك في الدقيقة 55.

وحصل كالفين فيليبس على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77، بعدما تلقى بطاقتين صفراوتين، ليبدأ زملاء سام مرسي في التراجع إلى وسط ملعبهم.

وفي الوقت القاتل من المباراة، أحرز جوردان أيو هدف التعادل لصالح ليستر سيتي، وتحديدًا في الدقيقة 90+4.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سام مرسي أمام ليستر، حيث تعرض لإصابة في أوتار الركبة، أبعدته عن اللقاء الماضي، بحسب تقارير صحفية بريطانية.

وبعد هذا التعادل، ما زال إبسويتش تاون بقيادة سام مرسي يبحث عن انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي، حيث لم يتذوق طعم الفوز حتى الآن بعد مرور 10 جولات.

وبتلك النتيجة، ظل إبسويتش تاون في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 5 نقاط، بينما رفع ليستر سيتي رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس عشر.