محامي سعد الصغير: موكلي حصل على الترامادول بروشتة مختومة من وزارة الصحة

قال طارق جميل سعيد، محامي المطرب سعد الصغير، إن موكله يعاني من قطع في الرباط الصليبي وتمزق في الأربطة منذ شهر سبتمبر السابق، وهذا يستلزم تناول العقاقير المخدرة لكي يستطيع أن يمارس عمله، مؤكدا أن هذا ثابت طبيًا بشهادة الطبيب المعالج.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على "القاهرة والناس"، أن سعد الصغير اعترف بتناوله "الترامادول" بسبب ما سبق ذكره، وحصل على الترامادول من خلال وزارة الصحة بروشتة مختومة، وهذا الأمر ثابت في الدفاتر.

ولفت إلى أن الترامادول يتواجد في الجسم 15 يومًا، وليس 48 ساعة، مشيرًا إلى أن الهيروين ومشتقاته هي من تستمر في الجسم يومين فقط.

وأكد "سعيد" أن سعد الصغير تعرض لوعكة صحية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك فيديوهات توثق ذلك، وصرف له بعض العقاقير، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أن يثبت أن سعد الصغير حصل على الترامادول في أمريكا أم لا.