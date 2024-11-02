محامي سعد الصغير يكشف كواليس جديدة بشأن اتهامه بجلب مواد مخدرة لمصر

عقب طارق جميل سعيد، محامي المطرب سعد الصغير، على كواليس القبض على الفنان سعيد الصغيرة بتهمة جلب مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وقال "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على "القاهرة والناس": "لن أستطيع أن أتدخل في أمر مطروح أمام القضاء، ولكن سنتحدث عن الموضوع بمجمله"، موضحًا أن المطرب سعد الصغير كان متوجدًا في الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء عدد من الحفلات، فقام متعهد الحفلات الخاصة بـ"الصغير" في أمريكا بإعطاء مدير أعماله 19 سجارة إلكترونية، لكي يقوم "الصغير" بتوزيعها على الفرقة، ولكن مدير الأعمال نسى أن يخبره بهذا الأمر إلا في المطار.

ولفت إلى أن أكبر دليل على أن سعد الصغير لم يكن يعلم بأنه يحمل مخدرات في السجائر الإلكترونية أنه نزل في الدوحة "ترانزيت"، وهذا يعني أن الحقائب خضعت للتفتيش في قطر، وبعد ذلك قام بالذهاب إلى القاهرة.



