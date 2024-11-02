قذيفة "الشحات" تمنح الأهلي التقدم مبكرا أمام سيراميكا كليوباترا

أحرز حسين الشحات هدف التقدم لفريق الأهلي في مرمى سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب السلام بالجولة الأولى من الدوري الممتاز.

جاء هدف حسين الشحات في الدقيقة 3 من بداية اللقاء مستغلا خطأ من دفاع الضيوف.

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة سيراميكا كليوباترا، على ملعب السلام في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي

مواجهات الأهلي وسيراميكا

لعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا 8 مباريات سابقة في بالدوري الممتاز منذ صعود سيراميكا للدوري الممتاز موسم 2020-2021، كانت المباراة الأولى يوم 8 يناير 2021 وانتهت بفوز الأهلي 2- صفر، أحرز الهدفين محمود كهربا ووليد سليمان، وآخر مباراة في 29 يوليو الماضي وانتهت بفوز الأهلي 4-1 أحرز للأهلي وسام أبو علي هدفين، وهدف لكل من إمام عاشور وعمر كمال عبد الوحد.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في ست مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي تسعة عشر هدفاً وتلقت شباكه أربعة أهداف.

أكبر نتيجة في لقاءات الفريقين كانت فوز الأهلي بنتيجة 4- صفر مرتين، في موسمي 2020-2021، و2021-2022، و4-1 مرة واحدة موسم 2023-2024.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمد مجدي أفشة برصيد ثلاثة أهداف، وهدفين لكل من وسام أبو علي وياسر إبراهيم.