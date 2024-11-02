عضو المجلس الثوري بحركة فتح: وقف الحرب في غزة ضد مصلحة نتنياهو

قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن دولة الاحتلال تعمل على إبادة الشعب الفلسطيني من خلال القصف وتدمير البنية التحتية، ومنع دخول المساعادت إلى قطاع غزة.

وتابع "دلياني"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على "القاهرة والناس"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتفعت شعبيته مع زيادة القتل والجوع في قطاع غزة، وهذا دليل على أن المجتمع الإسرائيلي عنصري، مشيرًا إلى أن وقف القتل في قطاع غزة يقف ضد مصلحة "نتنياهو" في تحقيق المزيد من النتائج السياسية في الداخل.

وأضاف أن عمليات الاغتيال التي حدثت من قبل دولة الاحتلال منذ انطلاق حركة حماس لم تسفر عن تغيير أي شيء، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني يحتوي على فصائل منظمة، وعندما يغيب شخص يأتي شخص مكانة بآلية منظمة وبشكل سريع.

ولفت إلى أن حركة حماس منذ حرب الإبادة طرحت العديد من مبادرات وقف إطلاق النار، لأنها تريد وثقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن حركة حماس وطنية رغم الاختلاف الموجود بينها وبين حركة فتح.