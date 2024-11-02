تيار الإصلاح بحركة فتح: إيران ملتزمة بهدنة مع إسرائيل من جانب واحد

قال ديمتري ذلياني، عضو المجلس الثوري، والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن إيران ملتزمة بالهدنة من جانب واحد، رغم الضربات الإسرائيلية لطهران منذ عدة سنوات، مشيرًا إلى أن الاغتيالات الإسرائيلية التي طالت عملاء إيران وقيادة إيرانية حدثت بدون رد إيراني، مما ترك انطباعا بأن إيران في هدنة من جانب واحد، ومؤخرًا ضعطت دولة الاحتلال على إيران، مما أدى إلى الرد على تل أبيب مرتين، لكن بدون تأثير كبير.

وتابع "دلياني"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على "القاهرة والناس"، أن دولة الاحتلال خلال الهجوم الأخير استهدفت أماكن استراتيجية في إيران، وهذه رسالة لطهران بأن تل أبيب قادرة على الوصول إلى أماكن استراتيجية إيرانية.

وأضاف أن إيران لديها موقف حاسم منذ سنوات بعدم خوض حرب مباشرة مع دولة الاحتلال، وتترك ذلك لحزب الله، ومن يعمل بالنيابة عن طهران في المنطقة.