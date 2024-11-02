بايرن ميونخ يسحق يونيون برلين في الدوري الألماني

سحق فريق بايرن ميونخ، نظيره يونيون برلين بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

دخل بايرن ميونخ المباراة بقوة وفرض سيطرته على مجريات اللعب، حت سجل الإنجليزي هاري كين الهدف الأول في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وأضاف الفرنسي كينجسلي كومان الهدف الثاني في الدقيقة 43 من صناعة كين، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن بثنائية دون رد.

هاري كين يعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الألماني

وفي الشوط الثاني، عزز هاري كين تقدم بايرن ميونخ بهدف ثالث في الدقيقة 51، ليفوز العملاق البافاري بثلاثية نظيفة.

ووصل هاري كين إلى 11 هدفًا على صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني هذا الموسم، بفارق هدف وحيد عن النجم المصري عمر مرموش.

وفاز بايرن ميونخ في مباراته الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات، عقب الهزيمة من برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، حافظ بايرن ميونخ على صدراته لجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة، بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 15 نقطة في المركز السادس.