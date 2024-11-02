ترامب: التقدم في ولاية كارولينا الشمالية بمثابة الفوز بالانتخابات الرئاسية

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح عن الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في مدينة غاستونيا بولاية كارولينا الشمالية، إن الفوز بالولاية بمثابة الفوز بالانتخابات، بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم السبت.

وأشارت القناة إلى أن ولاية كارولينا الشمالية هي ولاية متأرجحة حاسمة، لكن فاز بها مرشح رئاسي ديمقراطي مرة واحدة فقط في السنوات الـ50 الماضية.

وقال ترامب، وسط هتافات كبيرة من مؤيديه، "سأعيد الحلم الأمريكي."

وأكد المرشح الجمهوري، الذي تغلب على الرئيس الأمريكي جو بايدن بنسبة تزيد قليلا عن 1٪ في هذه الولاية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2020، علي أنه إذا فاز بولاية كارولينا الشمالية فإنه سيفوز بالانتخابات.

كما قدم ترامب وعود بشأن الاقتصاد، قائلا: " إنه سينهي التضخم"، وفيما يتعلق بالهجرة، أكد أنه لا يوجد أحد قام بهذه المهمة كما فعل هو.