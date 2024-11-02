لبنان: استشهاد شابين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بالنبطية

استشهد شابان لبنانيان وأصيب آخرون اليوم السبت جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا خلف محطة فلسطين في حي الصالحية بمدينة النبطية جنوبي البلاد، ما أدى إلى تدميره.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن الغارة أدت لأضرار فادحة في المنازل المحيطة بالمكان المستهدف، كما دمرت غارة أخرى منزلا في حي فخر الدين قرب الميتم بين شوكين وحي الرويس في النبطية.

وفي السياق ذاته، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية استهدفت بلدات كونين، وعيناتا، والطيري في قضاء بنت جبيل بالنبطية، وكذلك جدد غاراته الجوية مستهدفا مدينة بنت جبيل، بالتزامن مع تعرض بلدة الطيري لقصف مدفعي.

كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدات عيترون، ويارون، ومارون الرأس، بالإضافة إلى تحليق الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وشن غارة على بلدة أنصارية بقضاء صيدا في محافظة الجنوب.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين من مسيرة، استهدفت الأولى المنطقة خلف مستشفى حيرام، والثانية بين الحميري ومعروب في جنوب لبنان.

ومن جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف قاعدة سنط جين (قاعدة لوجستية تابعة ‏لقيادة المنطقة الشمالية) شمال مدينة عكا المحتلة بصلية صاروخية كبيرة. ‏