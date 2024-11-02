وزير الرياضة يلتقي مسئولي أندية سموحة والاوليمبي وسبورتنج لبحث كافة المشكلات العالقة

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، برؤساء ومسئولي أندية سموحة والأوليمبي وسبورتنج لمناقشة المشكلات العالقة التي تواجه هذه الأندية، بحضور الغريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.



حيث وعد الوزير خلال لقائه بالمهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة ونائبه عمر الغنيمي ببحث كافة الآليات لحل مشكلة النادي مع وزارة الزراعة حول قطعة الأرض المحيطة بالنادي، وعقد اجتماع للتباحث حول الأمر في القريب العاجل مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لإنهاء كافة الأمور العالقة.



وخلال لقائه برئيس النادي الأوليمبي الكابتن ناصر الشاذلى تم الإتفاق علي عقد اجتماع مجلس إدارة بتشكيله الكامل، لحل كافة المشكلات العالقة مع ماجدة الهلباوي.



كما التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برئيس نادي سبورتنج أحمد حسن بخصوص قطعة الأرض المجاورة لنادي الإتحاد السكندري، والاتفاق علي البدء فى وضع كافة الدراسات اللازمة لإنهاء إجراءاتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار صبحي إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم والمساعدة والمساهمة في حل وتذليل العقبات التي تواجه الأندية المصرية، وبخاصة الشعبية منها وكذلك التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لحل أية مشكلات عالقة بهدف تحقيق الاستقرار لمختلف الهيئات الرياضية المصرية.