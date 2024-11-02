مانشستر سيتي ينهار أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

سقط فريق مانشستر سيتي أمام مضيفه بورنموث بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب فيتاليتي، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ مانشستر سيتي بقيادة هجومية من الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، بمعاونة فيل فودين وبرناردو سيلفا وماتيوس نونيز.

مباراة مانشستر سيتي ضد بورنموث

وباغت بورنموث، مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق أنطوان سيمنيو، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، عزز فرانشيسكو إيفانيلسون تقدم بورنموث بهدف ثان في الدقيقة 64، لتبدأ كتيبة المدرب بيب جوارديولا عن تعديل النتيجة بالاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

ونجح الكرواتي جوشكو جفارديول في تقليص الفارق للسيتي بهدف في الدقيقة 82 من صناعة الألماني إلكاي جوندوجان.

وتعد هذه الخسارة بنفس النتيجة، بعد أيام قليلة من الهزيمة أمام توتنهام، وتوديع بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

ويعاني مانشيتر سيتي من الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها البلجيكي كيفين دي بروين، رودري، بالإضافة إلى الجناحين جاك جريليش وجيريمي دوكو.

وبتلل النتيجة، تراجع مانشستر سيتي إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة، خلف ليفربول الذي تصدر الترتيب بعد فوزه على برايتون بـ25 نقطة، بينما رفع بورنموث رصيده إلى 15 نقطة في المرتبة الثامنة.