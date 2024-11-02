وكيل أوقاف الفيوم في جولة مرورية مفاجئة بالمركز الثقافي الإسلامي

قام الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم السبت، بجولة مرورية مفاجئة على المركز الثقافي الإسلامي بالفيوم، وخلال جولته، تفقد سير العمل وانتظامه، وأَشاد بحسن سيره وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.



وتأكد الشيمي مِن اِنتِظام وحضور أعضاء هيئة التدريس بالمركز الدكتور محمد أحمد سرحان، عميد المركز، والدكتور حمدي أحمد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، والدكتور عبد المنعم مختار الأستاذ المتفرغ بجامعة الأزهر،والدكتور سعيد محمد قرني، الأستاذ بجامعة الأزهر بالقاهره، وأجرى حوارات ودية مع الطلاب لِاستطْلاع آرائِهم حول مناهج الدراسة والمحاضرات .

وقال خلال جولته أننا جميعًا بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود، فالمجتمع بحاجة ملحة إلى معرفة الكثير من الأمور التي ترتبط بحالهم ارتباطًا مباشرًا، خاصة القضايا الشائكة التي قد تؤثر على أمن وسلامة المجتمع المصري،

وشدد الشيمي على أن العمل الدعوي في الوقت الحالي يواجه عدة تحديات تحتاج إلى مواجهتها، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، وما تبعه من استخدام سيئ لهذه التكنولوجيا .

IMG-20241102-WA0081

IMG-20241102-WA0082

IMG-20241102-WA0080