رئيس جامعة دمنهور يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب

ترأس الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، اليوم السبت، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الآداب جامعة دمنهور؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لمنصب عميد الكلية.

من جانبه رحب الدكتور إلهامي ترابيس، بأعضاء اللجنة التي ضمت كل من: الدكتور هشام عمارة - الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، جامعة دمنهور، الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، الأستاذ بجامعة القاهرة، الدكتورة زينب عفيفي، الأستاذ بجامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور علاء عزت، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب جامعة دمنهور.

وأكد رئيس جامعة دمنهور حرص الجامعة على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة طبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وصرح "ترابيس" أن اللجنة استمعت خلال انعقادها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية، للارتقاء بالكلية ومساهمتها في تحقيق رؤية الجامعة ورؤية الدولة المستقبلية.

جدير بالذكر أن المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الآداب كل من: الدكتورة ميراندا الزوكة، قائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وفدي أبو النضر، أستاذ التاريخ القديم بقسم التاريخ بكلية الآداب، جامعة دمنهور، الدكتورة سماح الصاوي، أستاذ ورئيس قسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية وقائم بعمل عميد كلية الآداب، جامعة دمنهور، الدكتورة إيمان بركات، قائم بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.